Son Dakika Haberleri: Oktay: "Fatih sondaj gemimiz, dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı"
Son Dakika Güncel Oktay: 'Fatih sondaj gemimiz, dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı' - Son Dakika

Oktay: "Fatih sondaj gemimiz, dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yaptı. Oktay: " Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." Oktay: "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı."

Oktay: Fatih sondaj gemimiz, dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:29 Kaynak: AA
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