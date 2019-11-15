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Oktay: "Fatih sondaj gemimiz, dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılarak bir konuşma yaptı. Oktay: " Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok." Oktay: "Fatih sondaj gemimiz, kıta sahanlığımızdaki görevinin tamamlanmasının ardından dün Karpaz Burnu'nun güneyindeki yeni faaliyetine başladı."
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