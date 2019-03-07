Oktay: "(Fırat'ın Doğusu) Biz Ne Gerekirse Yapacağız, Burada Teröristlerin Varlığına ve Türkiye'ye...
1 saat önce
Oktay: "(Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Oktay: "(Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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