Son Dakika Haberleri: Oktay: "(Fırat'ın Doğusu) Biz Ne Gerekirse Yapacağız, Burada Teröristlerin Varlığına ve Türkiye'ye...

Oktay: "(Fırat'ın Doğusu) Biz Ne Gerekirse Yapacağız, Burada Teröristlerin Varlığına ve Türkiye'ye...

1 saat önce

Oktay: "(Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Oktay:
Oktay: "(Fırat'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 Kaynak: AA

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