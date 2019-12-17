Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: 'Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne... - Son Dakika

Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne...

6 saat önce

Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz.

Oktay:

Oktay: "Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz."

Doğu Akdeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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