Son Dakika Haberleri: Oktay: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye ve Malta için önemli

Oktay: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye ve Malta için önemli

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir.

Oktay: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye ve Malta için önemli, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:57 

Ekonomi
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