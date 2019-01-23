Oktay: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye ve Malta için önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir" dedi.

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