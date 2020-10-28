Oktay: "Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir" - Son Dakika

Oktay: "Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir"

28.10.2020 05:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hükümetimiz, dar gelirli vatandaşlarımızı ve esnafımızı desteklemek amacıyla sektörel vergi indirimleri ve vergi ertelemeleri gibi birçok uygulamayla vatandaşımızın yanında olmuş ve bu süreçte vatandaşlarımız üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hükümetimiz, dar gelirli vatandaşlarımızı ve esnafımızı desteklemek amacıyla sektörel vergi indirimleri ve vergi ertelemeleri gibi birçok uygulamayla vatandaşımızın yanında olmuş ve bu süreçte vatandaşlarımız üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir." dedi.

Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtladı.

2019 yılı kesin hesabında yedek ödenekte yer alan artışa yönelik rakamları paylaşan Oktay, bu kapsamda kamu idarelerine aktarılan ödeneklerin 27,3 milyar lirasının yatırım harcamalarında kullanıldığını belirtti.

Yedek ödenekten yapılan aktarmalardan bazılarını da dile getiren Oktay, yaklaşık olarak yol yapım, bakım, onarım giderleri için 15,9 milyar, içme suyu, tarımsal sulama ve hidroelektrik yatırımları için 1,6 milyar, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ile Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüklerine sermaye artırımı için 3,7 milyar, AFAD ihtiyaçları için 47,5 milyar, adalet hizmetleri için 2,5 milyar, sağlık hizmetleri için 500 milyon, il özel idareleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığının yürüttüğü hizmetler için 2,4 milyar, demiryolu hizmetleri için 3,5 milyar, işsizlik sigortası fonu, devlet katkısı ve ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi ödemeleri için 3,9 milyar, terörden zarar bölgelerin yeniden imarı başta olmak üzere çevre ve şehircilik hizmetleri için 1,3 milyar, savunma ve güvenlik hizmetleri için de 2,7 milyar lira yedek ödenekten aktarım yapıldığını bildirdi.

Yedek ödenek miktarına getirilen yüzde 2'lik sınırlamanın başlangıç ödeneklerine ilişkin olduğunun Sayıştay tarafından da kabul edildiğini belirten Oktay, yıl sonu itibarıyla ulaşılan yedek ödenek tutarının Bütçe Kanunu'nun Aktarma, Ekleme, Devir ve İptal İşlemleri başlıklı 6. maddesiyle verilen yetkiler çerçevesinde yapılan aktarmalardan kaynaklandığını söyledi.

Sayıştay denetim raporlarına yönelik soruları da yanıtlayan Oktay, Sayıştay raporlarındaki tespitlere dikkat edilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sayıştay tarafından düzenlenen tüm raporların dikkatlice incelendiğini bildirdi. Oktay, "Sayıştayın yaptığı tespitler üzerine idareler hem resen tedbir almakta hem de Hazine ve Maliye Bakanlığıyla temas halinde bulunarak bulguların gereğini yapmaktadır." diye konuştu.

"Yıllar itibarıyla vergi gelirleri büyük oranda gelir tahminleriyle uyumlu"

Vergi gelirlerindeki hedeflere değinen Oktay, bütçe vergi gelirleri hedeflerinin çeşitli ekonomik parametreler değerlendirilerek tahmin edildiğini belirtti. Bu kapsamda yıllar itibarıyla vergi gelirlerinin büyük oranda gelir tahminleriyle uyumlu olarak gerçekleştiğini, sadece 2019 yılında gerçekleşmenin hedefe oranının yüzde 89 seviyesinde olduğunu dile getiren Oktay, "2020 yılı sonunda da bütçe hedefini geçmeyi ve 791 milyar lira vergi toplamayı hedefliyoruz, öngörüyoruz." dedi.

Bu yıl vergi gelirlerindeki artış sebeplerini aktaran Oktay, salgın döneminde elektronik ticaretin arttığını, kredi faiz oranlarındaki düşüş ve krediye erişmenin kolaylaşmasıyla ertelenmiş talebin canlandığını, bu kapsamda özellikle motorlu taşıtlara ilişkin ÖTV, tapu harçları ve dayanıklı tüketim mallarına ilişkin ÖTV'de artış yaşandığını, kur değişimlerine bağlı olarak dış ticaret vergilerinde de artış meydana geldiğini söyledi.

Oktay, "Ocak-Eylül 2020 döneminde vergi gelirleri tahsilatının, mart, nisan, mayıs aylarında ödenmesi gereken gelir, stopaj ve KDV ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesine rağmen yüzde 19,3 oranında arttığını da görüyoruz. Hükümetimiz, dar gelirli vatandaşlarımızı ve esnafımızı desteklemek amacıyla sektörel vergi indirimleri ve vergi ertelemeleri gibi bir çok uygulamayla vatandaşımızın yanında olmuş ve bu süreçte vatandaşlarımız üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak amacıyla bir çok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Yine önümüzdeki dönemde de alacağımız tedbirlerle vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"En fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı"

Bütçenin ne kadarlık kısmının yatırıma gideceğini aktaran Oktay, "2021 yılı bütçe teklifinde 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlanmıştır. Bu çerçevede 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri yüzde 83 oranında artarak 103,7 milyar liraya ulaşmıştır. Bu artışla tarım, sanayi ve Ar-Ge alt yapısı yatırımları ve eğitim, sağlık gibi öncelikli gördüğümüz alanları hedeflemekteyiz. Bu alanlarda merkezi yönetim bütçesi kapsamında büyük artışlar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Oktay, halkın taleplerinin bütçeye yansıyıp yansımadığıyla ilgili de "2021 yılı bütçesi bundan önceki bütçelerde olduğu gibi vatandaşa hizmeti esas alan bir bütçedir." dedi.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıl 5,8 oranında büyüyeceğini öngördüklerini belirten Oktay, "2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 oranında daralmakla birlikte yılın ikinci yarısında iç talepte güçlü bir toparlanmayı öngörüyoruz. Bu yılın ikinci yarısında oluşacak güçlü büyüme oranları 2021 yılı büyüme oranını da baz etkisiyle yine tahminen yüzde 3 civarında yukarı çekecektir. 2021 yılında büyümenin kaynağı esas olarak iç talep olmakla birlikte ihracattaki güçlü performans ile dış talep de büyümeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Oktay, ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü iyileşmenin 2021 yılında da sürmesinin büyümenin iç talep ile dış talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesine katkı sağlayacağını söyledi.

Komisyonda, konuşmaların tamamlanmasının ardından, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, ilk iki maddenin okutulmasının ardından toplantıyı kapattı.

Oktay: Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir
Oktay: Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir
Oktay: Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir
Oktay: Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir

fuat oktay, Sayıştay, Yatırım, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oktay: 'Hükümetimiz dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla birçok düzenlemeyi hayata geçirmiştir' - Son Dakika

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