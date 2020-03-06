Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması... - Son Dakika

Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (1)

Oktay: İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:19 Kaynak: AA
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