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Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (1)
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