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Oktay: "(İdlib) Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve...
6 saat önce
Oktay: "(İdlib) Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Oktay: "(İdlib) Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir."
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