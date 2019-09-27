Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Görüntü paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Seste bir sıkıntı yaşandı ve mobil cihazlarda, aramalarda bir sıkıntı yaşandı. Biz kendi içimizdeki afetin yönetimiyle alakalı sorumlu olan birimler arasında bir sıkıntımız olmadı. Orada bir iletişim sistemi yönetenler arasında var."