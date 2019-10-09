Son Dakika Haberleri: Oktay: "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir"
Son Dakika Güncel Oktay: 'İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir'

Oktay: "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir"

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.

Oktay: İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:29 Kaynak: AA
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