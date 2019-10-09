Oktay: "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biridir"
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.
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