Oktay: "İnşallah Savunma Sanayii Ürünleri İçin Dışarıya Hiç Bir Bağımlılığımızın Kalmadığı Günler...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu. -5-
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:35 Kaynak: AA
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