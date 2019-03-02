Son Dakika Haberleri: Oktay: "İnşallah Savunma Sanayii Ürünleri İçin Dışarıya Hiç Bir Bağımlılığımızın Kalmadığı Günler...

Oktay: "İnşallah Savunma Sanayii Ürünleri İçin Dışarıya Hiç Bir Bağımlılığımızın Kalmadığı Günler...

2 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu. -5-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:35 Kaynak: AA

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