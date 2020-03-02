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Oktay: "İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem masada...
6 saat önce
Oktay: "İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem masada verilmeye devam edilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:06 Kaynak: AA
Oktay: "İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem masada verilmeye devam edilecektir."
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