Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: '(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. - Son Dakika

Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir.

6 saat önce

Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir.

Oktay:

Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."

İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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