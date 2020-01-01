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Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir.
6 saat önce
Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Oktay: "(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."
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