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Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan...
7 saat önce
Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir."
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