Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: 'Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan... - Son Dakika

Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan...

7 saat önce

Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir.

Oktay:

Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan mağduriyetleri hukuk temelinde gidermektir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Rejim geri çekilmeden sorun çözülmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:38:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oktay: "Kapalı Maraş açılımında amaç, asla yeni mağduriyetler yaratmak değil, var olan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]