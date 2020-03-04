Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası... - Son Dakika

Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası...

6 saat önce

Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"

Oktay:

Oktay: "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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