Oktay, Kars'taki trafik kazasında şehit olan astsubay ve yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk ile hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen elim kazada şehit olan kahraman Jandarma Astsubay Egemen Öztürk ile aynı kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.