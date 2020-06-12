Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Olur Hayatta" programına telefonla bağlanan oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı basın açıklamasının ardından kendisine yönelik eleştirilere canlı yayında da yanıt verdi.
Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Olur Hayatta" programına telefonla bağlanan oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı basın açıklamasının ardından kendisine yönelik eleştirilere canlı yayında da yanıt verdi.
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12.06.2020 21:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oktay Kaynarca'dan açıklama - Son Dakika