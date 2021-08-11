Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım! Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini aldı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandıran 75 yaşındaki oyuncu Sabina Toziya, hayatını kaybetti. Usta oyuncu, beyninde tümör tespit edildikten sonra diziden ayrılmış ve ameliyat olmuştu.

"UĞURLAR OLSUN CANIMIN İÇİ"

Toziya'nın ölümü uzun yıllar birlikte çalıştığı rol arkadaşlarını da yıktı. Geçtiğimiz günlerde amcasını son yolculuğuna uğurlayan Oktay Kaynarca, aldığı ikinci ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Dizide Sabina Toziya'nın oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaşarak "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi, nurlar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

AMCASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca 3 gün önce amcasını Murat Yılmaz'ın ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından amcasıyla olan fotoğraflarını paylaşan Kaynarca, "Uğurlar olsun amcam, ağabeyim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan koruyan gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm Allah mekanını cennet etsin" demişti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Murat Yılmaz, önceki gün Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Oktay Kaynarca ve amcası

75 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti