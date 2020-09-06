Oktay Kaynarca; Davamın peşindeyim
Oyuncu Oktay Kaynarca, reklam yüzü olduğu Kığılı markasının 2020-21 sonbahar kış reklam filmi çekimleri için kameraların karşısına geçti.
Oktay Kaynarca, Santralistanbul'da gün boyusüren çekimler sırasında gazetecileri sorularını yanıtladı. Rol aldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yeni sezon çekimlerinin bir haftaya kadar başlayacağını belirten Oktay Kaynarca, "Tek sıkıntı şu pandemi dönemini doğru atlatabilmek. Bir kazaya belaya umarım denk gelmeyiz. Geçtiğimiz sezonda elimizden geldiğince çok ciddi önlemler aldık. Şükür setimizde hiçbir sıkıntı olmadı. Umuyorum bu senede bir şey olmadan tamamlayacağız." dedi
Pandeminin başladığı dönemde sarf ettiği "Setler devam etmeli" sözü hatırlatılan Oktay Kaynarca, sözünün arkasında olduğunu yineledi. Kaynarca, "Mümkün olduğunca seti erken bitirmeye çalıştık. Sıkı önlemlerle 7-8 bölüm çalıştık. Hiçbir şey olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Biraz da onlar haklı. Kendi adıma tepki göstermemin biçimi şuydu. Hiçbir şey değişmedi. Aynı düzen devam ediyordu.Setlerde başlamıştı. O zaman biz niye erken bitirdik diye tepkimi gösterdim. Açıkçası hala da öyle düşünüyorum." diye konuştu.
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