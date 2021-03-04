Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu - Son Dakika

Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu

04.03.2021 23:29
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu, System.String[]

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, beyin tümörü nedeniyle diziden ayrılan usta oyuncu Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında konuştu. Kaynarca, "Gelen haberler fena değil. Biraz yavaş yavaş kendine geldiği doğrultusunda" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolüne hayat veren usta oyuncu Sabina Toziya, beynindeki tümör nedeniyle büyük bir ameliyat geçirmişti. Hastalığı nedeniyle diziden de ayrılan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyi Oktay Kaynarca verdi.

Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu

"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Dizinin başrolü Kaynarca, Toziya'nın durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gelen haberler fena değil. Biraz yavaş yavaş kendine geldiği doğrultusunda. İnşallah sağlığına kavuşacak. Artık aktörlük hayatına devam edecek inşallah." ifadesinde bulundu.

HASTALIĞI MAKEDONYA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sabina Toziya yılbaşında diziye ara verilince memleketi Makedonya'ya gitmişti. Burada rahatsızlanan Toziya'nın, kaldırıldığı hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyatı gerçekleştirilen usta oyuncunun beynindeki tümör temizlenmiş ve dört gün yoğun bakımda tutulmuştu. Sabina Toziya'nın diziye devam edemeyeceği anlaşılınca senaryoya ölüm sahnesi eklenmiş, böylece EDHO'ya veda etmek zorunda kalmıştı.

Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu

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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu - Son Dakika Magazin


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