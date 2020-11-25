Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi - Son Dakika

Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi

25.11.2020 12:59
Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi, System.String[]

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, birlikte türkü söyledi.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, birlikte türkü söyledi.

Kaynarca, kadına şiddete karşı ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla, "Sen Bir Aysın" adlı türküyü, yakın arkadaşı Bingöl ile yorumladı.

Yaklaşık iki saatte stüdyo kaydı tamamlanan ve sosyal medyada paylaşılan eseri, ilk saatlerden itibaren Kaynarca'nın Instagram hesabında 178 bin, YouTube'da ise 26 binin üzerinde kişi izledi. Yavuz Bingöl'ün sosyal medya hesaplarında ise 15 bine yakın kişi tarafından eserler izlendi.

Ünlü oyuncu Kaynarca ayrıca kaleme aldığı, "Kadınlarımız Sebebimiz" adını verdiği şiirini de seslendirdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Oktay Kaynarca ile Yavuz Bingöl, kadın hakları için türkü söyledi - Son Dakika


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