Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu - Son Dakika

Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu

16.10.2020 11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu, System.String[]

Bir süredir aşk yaşadığı 25 yaşındaki sevgilisi hakkında hamilelik haberleri çıkan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından iddialara ateş püskürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 55 yaşındaki başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, bir süredir 25 yaşındaki Gizem Acar ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek beklediği ileri sürüldü.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Instagram'daki bir magazin sayfasında Acar'ın 3 aylık hamile olduğu yönündeki haberi görünce uzun bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım."

Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu
Gizem Acar

"ŞER VE GIYBETTEN BESLENİYORLAR"

"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazık ki bu alanı da hemen art niyetle kullanmaya çalışan, bu art niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar."

"BENDEN DUYMADIĞINIZ HER ŞEY YALANDIR"

"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenlemeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler. Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız her şey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."

Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu
Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu
Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu

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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca, kendisinden 20 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu - Son Dakika Magazin

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