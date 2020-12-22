Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil? - Son Dakika

Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil?

22.12.2020 14:40
Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil?, System.String[]

Bu sözlerine bir takipçi, "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" yorumunu yaptı.

Bu sözlerine bir takipçi, "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" yorumunu yaptı.

Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi.

'Bas bas gururla bağırıyorum'

Sosyal medyada yapılan bu yoruma yanıt veren oyuncu, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk sabuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?" yorumunu yazdı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil?

Elazığ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum         
14:39
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor         
14:06
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı         
13:37
Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım         
12:30
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor         
10:41
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei