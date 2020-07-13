Oktay Kaynarca o sözlerine açıklık getirdi!

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına ünlü oyuncu Oktay Kaynarca telefonla bağlandı. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Kaynarca, " Ozan Güven'in sözlerine hak vermemek elde değil" sözlerine açıklama getirdi.



Konuşmalarının çarpıtılmasına sinirlenen Kaynarca, bundan sonra gazetecilerle röportaj yapmayacağını belirtti.



Ozan Güven'in şiddet uyguladığı haberleri ile ilgili de "Artık bu konudan çok sıkıldım, siz sıkılmadınız mı?" diyerek tepki gösterdi.