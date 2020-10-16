Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kaynarca, bu iddiayı ortaya atanlara adeta ateş püskürdü:

Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin o¨zgu¨rce yas¸andıgˆı bir alan ve bence de o¨nemli bir mecra. Ne yazık ki bu alanda da hemen art niyetle c¸alıs¸an, bu art niyetlerini dikkat c¸ekmek, so¨zu¨m ona takipc¸i sayısı arttırmak adına igˆrenc¸ boyutlara tas¸ıyan ne olduklarını anlamakta zorlandıgˆımız kis¸i ve kis¸iler tarafından yo¨netilen hesaplar, s¸er ve gıybet u¨zerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar...Her sabah kalktıgˆımızda gu¨n gec¸miyor ki bir sac¸malık bir igˆrenc¸lik bir yalanla kars¸ılas¸mayalım.. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumlulugˆunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal du¨zenmeler dogˆrultusunda sorumluluklarını bilsinler. Kendi adıma so¨ylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadıgˆınız her s¸ey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mu¨cadelem devam edecektir..

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR