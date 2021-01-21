Oktay Kaynarca'ya Güvenç Dağüstün'ün o sözleri soruldu

Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter'dan İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ilişkin "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" yazdı.

SOSYAL MEDYADA KAPIŞTILAR

Eşkıya Dünyayı Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakteri ile ekranlara gelen oyuncu Oktay Kaynarca'dan Güvenç Dağüstün'ün bu açıklamasına sert yanıt geldi.

'ÇOK MU KORKUNÇTU?'

Geçtiğimiz ay İbo Show'a konuk olan Oktay Kaynarca, Twitter hesabından, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yağmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın!! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" yazarak karşılık verdi.

'BENİM ÜZÜNTÜM...'

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın tepkisi karşısında Güvenç Dağüstün, "Tercih meselesi Oktay'cım. Ben tercih etmem. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. İsim vs de yazmadım. Telefonlaşacak kadar da yakınız. Çok sevgiler." yazarak yeni bir açıklama daha yaptı. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük özgürlük özgürlük ama eşit ve kırmadan dökmeden!" dedi.









