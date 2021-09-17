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Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı - Son Dakika

Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

17.09.2021 17:41
Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı, System.String[]

DİĞER GRUBUN EYLEMLERİNE HİÇBİR ZAMAN İŞTİRAK ETMEDİKAnadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı.

DİĞER GRUBUN EYLEMLERİNE HİÇBİR ZAMAN İŞTİRAK ETMEDİK

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer 4 sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek "Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.

Sanıklar Can Cem İyidoğan, Burak Özcan da savunmalarında kapının ağzından olanları izlediklerini, lobiye inmediklerini, olaya kesinlikle karışmadıklarını ve kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadıklarını söylediler. Bu iki sanık da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiler.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME MEVZUSU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞINI GÖRDÜM

Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise "Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar'ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar'ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Yine kendisini sakinleştirmeye çalıştım, Şiyar aşırı alkollüydü" dedi.

Kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, hakarette bulunmadığını kaydeden Yıldırım suçlamayı kabul etmedi.

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MÜŞTEKİ AVUKATI ŞİKAYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Müştekiler Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı ve Gülcan Sarı'nın avukatı Enes Zengin, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen Selimhan Yücer ise olayın olduğu gün görevli olarak çalıştığını, set çalışanı kadınlardan birinin yanına gelip üst kattaki erkek müşterilerin bazılarının koridorda üstsüz dolaştığını yönünde şikayette bulunduğunu söyledi.

MÜŞTERİLER SET ÇALIŞANLARINA KARŞI HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNUYORDU

Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu: "Set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı. Biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüydü. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum"

Tanık Yücer ayrıca sanıklar Şiyar Altosun ve Onur Destegül'ün olayı başlatan kişiler olduğunu, set çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulunanların bu kişiler olduğunu belirtti.

OKTAY KAYNARCA HAKKINDA DA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maltepe'de 30 Kasım 2020'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyuncularına hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Hazırlanan iddianamede oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in de 8 şüpheliden şikayetçi olduğu belirtiliyor.

İddianamede sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un "Zincirleme şekilde hakaret", "Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından toplamda 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetli ışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da "Birden fazla kişi ile tehdit  suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

Asliye Ceza Mahkemesi, Arif Yıldırım, Burak Özcan, Şiyar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı - Son Dakika Magazin


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