Oktay: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor"
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.
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