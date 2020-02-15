Oktay, kktc'de kıbrıs türk'tür türk kalacak pankartı ile karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay, kktc'de kıbrıs türk'tür türk kalacak pankartı ile karşılandı - Son Dakika

Oktay, kktc'de kıbrıs türk'tür türk kalacak pankartı ile karşılandı

6 saat önce

Oktay, KKTC'de Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak pankartı ile karşılandıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bir heyet dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Oktay, KKTC'de Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak pankartı ile karşılandı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bir heyet dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Oktay, bugün 1974'ten bu yana kapalı olan 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş'ta düzenlenecek Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı başlıklı toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Ercan Havaalanında bir grup genç ellerinde taşıdıkları, Kıbrıs Türk'tür Türk Kalacak pankartı ve sloganlarıyla karşıladı. Oktay, kendini karşılayan gençleri selamladı ve alandan ayrıldı.

Oktay'a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik ediyor.

Oktay, kktc'de kıbrıs türk'tür türk kalacak pankartı ile karşılandı

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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