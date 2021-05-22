Oktay: KKTC tarımı şahlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC ile ekonomik ve kalkınma iş birliği içerisinde KKTC'nin hayat damarlarını ulaştıran sektörlere ayrı ayrı eğiliyor, daha güçlü bir KKTC için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güzelyurt'ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne katıldı.

"KKTC KENDİNE YETECEK"

Burada bir konuşma yapan Oktay, "Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteklerin önemli bir somut nişanesini daha kazandırmanın haklı gururu ve mutluluğu içindeyiz. KKTC'nin yoncasını, zeytinini hububat ve meyvesini daha verimli üreterek hem kendi kendine yetmesi hem de ihracatını artırması son derece önemlidir ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'NUN SUYUNU GETİRDİK"

Oktay, "Bu sorunu ortadan kaldırmak için denizin altında inşa edilecek tünel gündeme gelmiş ve gerçekleşmiştir. Anadolu'nun suyunu KKTC'ye ulaştırarak tarıma can katacağımızın müjdesini vermiştik. KKTC'nin bereketine bereket katmak için hareket edeceğiz" mesajı verdi.

"KKTC TOPRAKLARININ BEREKETİNE BEREKET KATILACAK"

Uzun yıllar su sıkıntısı çeken ve yıllarca musluklardan KKTC'de tuzlu suyun aktığını belirten Oktay, tarımsal alanların tuzlandığını ancak açılışı yapılan 4 kilometrelik hat ile Güzelyurt ovasındaki 20 bin dekarlık alanın bereketine bereket katılacağını söyledi.

DAMLA SULAMA VE YAĞMURLAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

KKTC'de uygulanacak damla sulama ve yağmurlama yöntemleri ile KKTC'de tarımın şahlanacağının altını çizen Oktay "bu sayede kendi ayakları üzerinde duran egemen KKTC'nin yükselme zemini inşa edilecektir" şeklinde konuştu.

TATAR: GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesinin açılış töreninde konuştu, "Hayaldi gerçek oldu. Asrın projesinin hayata geçmesi için emeği geçen herkesi tebrik eder teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"YILDA 75 MİLYON METREKÜP ANADOLU SUYU GELİYOR"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Yılda 75 milyon metreküp akmaktadır. Geçmişte yaşanan talihsiz arıza sonucu büyük bir çalışma gerçekleştirilip, suyun akması sağlanmıştır. O su kesintisi döneminde suyun önemini anladık. Tüm bu süreçlerden sonra bugün bu tünelin açılışıyla ilgili gurur duymaktayım. Bu duygularla yürekten teşekkür ediyorum. Ülkede yeni pompalama ve yeni borularla KKTC'nin birçok yerinde akan suların yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetlerde gelişme ve umut olacaktır. Egemen KKTC'nin TC ile yaptığı bu çalışmayla KKTC güçlenmiştir. Geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemiz için bu çalışmalar bizlere mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.