Oktay: "Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital dönüşümde biz büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz" - Son Dakika

Oktay: "Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital dönüşümde biz büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı. (1) "Salgın oyunu ve oyunun kurallarını değiştirip dönüştürse de ülkemizi, Türkiye'yi oyunda tutacak hız ve esnekliğe sahibiz" "Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital dönüşümde biz büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz"

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