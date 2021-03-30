Oktay: "Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik" - Son Dakika

Oktay: "Kütüphane veya kitaplarımızı 7'den 70'e vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik"
30.03.2021 15:00
57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu.
57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni"'de konuştu. (2)
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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