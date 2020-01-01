Son Dakika › Politika › Oktay: '(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası... - Son Dakika
Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası...
6 saat önce
Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Oktay: " (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır."
Son Dakika Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak Yeni sisteme geçildi! Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar otomatik olarak belirlenecek Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız