Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: '(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası... - Son Dakika

Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası...

6 saat önce

Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır.

Oktay:

Oktay: " (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır."

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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