Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: '(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü... - Son Dakika

Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü...

6 saat önce

Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar.

Oktay:

Oktay: " (Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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