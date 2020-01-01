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Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü...
6 saat önce
Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Oktay: " (Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar."
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