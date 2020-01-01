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Oktay: "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki...
6 saat önce
Oktay: "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Oktay: "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor."
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