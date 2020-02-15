Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: 'Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin... - Son Dakika

Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin...

6 saat önce

Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır.

Oktay:

Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır. Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir"

Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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