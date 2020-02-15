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Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin...
6 saat önce
Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Oktay: "Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü'nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır. Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir"
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