Oktay: "Mehmetçiğimiz en kısa sürede Azerbaycan'daki görevlerinin başına geçecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Bugün Yüce Meclis'e bakıldığında toplumun tüm renklerinin görüldüğüne dikkati çeken Oktay, "Hamdolsun burada başörtülü kadın vekillerimiz de var, Ermeni kökenli vekilimiz de var. Bürokrasimize, iş hayatına, sivil topluma baktığımız zaman yine aynı şekilde toplumun tüm kesimlerinin yansımalarını ve demokratik temsilini de görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlar ve milletimizi merkeze alan reform yaklaşımlarımızla, hep birlikte demokrasimizi daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aynı zamanda güçlü karar alma ve etkili kriz yönetimi imkanı sunduğuna işaret eden Oktay, sisteme geçiş ile birlikte gerek iç gerekse dış tehditlere karşı hızlı ve etkin karar alma ve terörle daha etkin mücadele kabiliyeti elde edildiğini bildirdi.

Tartışmalar ve itirazların sürmesi üzerine oturuma ara verildi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Oktay, özellikle Kovid-19 salgınına karşı en hızlı şekilde hayata geçirdikleri önlemler ve salgınla mücadelede sağladıkları başarıda kaydedilen ilerlemenin somut neticelerini görmenin mümkün olduğunu vurguladı.

"Mehmetçiğimiz en kısa sürede Azerbaycan'daki görevlerinin başına geçecek"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı etkin eşgüdüm sayesinde Türkiye'yi yüzlerce büyük projeyle donatmanın yanı sıra ülkenin küresel bir güç olma yolunda önemli mesafe kat ettiğini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya gibi bölgesel meselelerde Türkiye'nin güçlü duruşu ve kardeş Azerbaycan'a, Karabağ'ı 44 günde özgürleştirme mücadelesinde verdiğimiz şartsız destek, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın etkin eşgüdümü ile sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edilmektedir. Karabağ'dan işgalci Ermenistan'ın sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü de bir kez daha sahada tüm dünyaya göstermiştir. 30 yıldır Karabağ'da süren Ermenistan zulmüne sessiz kalmadığımız gibi bazı ülkeler kör ve sağır olmayı seçerken biz Ermenistan'ın sivilleri, şehirleri bombalamasına kayıtsız kalmadık, her türlü imkanımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Yakın zamanda çıkan tezkere ile kahraman Mehmetçiğimiz en kısa sürede, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için Azerbaycan'daki görevlerinin başına geçecek."

Oktay, bu süreçte kardeş Azerbaycan'ın muzaffer olması için Türkiye'nin 83 milyon tek yürek olarak elinden gelen desteği verdiğini, bundan sonra da kardeşleriyle bir ve beraber şekilde hakkaniyet mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

"Yeni normalin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam seferberliğini başlatıyoruz"

Küresel ticarette ve ekonomilerde ciddi daralmanın beklendiği bu dönemde kayıpları en düşük seviyede tutarak Kovid-19 sonrasının Türkiye için bir kazanç dönemi olmasını amaçladıklarını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"Salgının oluşturduğu olumsuz etkiler ve oluşan yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni normalin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam seferberliğini başlatıyoruz. Aşı çalışmalarında kaydedilen mesafeyle artık tünelin sonu göründü. Salgın sonrası dönem için önceliğimiz ekonomi ve özellikle krizden çıkan bu fırsatların değerlendirilmesidir.

2021 yılı, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır. Demokrasinin işlerliğini artırarak ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, ekonomi alanında yeni fırsatlara en sağlam şekilde dayanak oluşturacak adımları atmakta kararlıyız."

Geçen yıl yargı reformu strateji belgesini kamuoyuyla paylaştıklarını, bu çerçevede 3 yargı reformu paketinin Meclis'te kabul edilip yasalaştığını anımsatan Oktay, "Şimdi sırada yatırım ortamını iyileştirmenin ayrılmaz bir parçası olan yeni reform paketleri var. Bunların da hazırlıkları tamamlandığında Meclis gündemine sunulacaktır. İnsan hakları eylem planı çalışmalarını da ilgili tüm paydaşlar ve iş dünyası ile istişare içinde en kısa sürede neticelendireceğiz." dedi.

Reform adımlarının ekonomide güven ve istikrarın kuvvetli birer dayanağı olacağını anlatan Oktay, "18 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yürütülen tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur, bundan sonra da yine öncesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle altını çizmek isterim ki, Anayasa ve mevzuatımız uyarınca hiçbir makam ve merci, görülmekte olan davalarla ilgili olarak mahkemelere emir ya da talimat veremez. Yargıya en çok talimat veren görülmek istenirse tek parti dönemi ve darbe dönemlerine iyi bakılması gerekir."

(Sürecek)