Son Dakika Haberleri: Oktay: "Memleket İşinin Gönül İşi Olduğuna İnanıyoruz ve Bu Aşkla Çalışıyoruz"

Oktay: "Memleket İşinin Gönül İşi Olduğuna İnanıyoruz ve Bu Aşkla Çalışıyoruz"

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:28 Kaynak: AA

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