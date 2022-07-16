Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)

16.07.2022 14:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe ve 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe ve 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Yatırımların ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Oktay, "250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran lavanta adası, bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle de ekonomiye katkı sağlıyor olacak inşallah. Bugün resmen başladı. İçerisinde bilim merkezi bulunan Türkiye'nin tek millet bahçesi, yeşil koridorumuzun çalışmaları da tamamlandı. Biraz önce de bilim merkezimizi gördük. Bu vesileyle millet bahçesini fiili kullanıma sunuyoruz. Buranın resmi açılışını Yozgat'a geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız yapsın, ona bırakalım." diye konuştu.

Oktay, bölgenin doğasına değer katan bir başka projenin Çekerek Rafting Parkuru olduğunu dile getirerek, " İç Anadolu Bölgesi'nin tek rafting parkuru olan tesis, su sporları kamp yerleşkesini, karavan ve çadır park alanlarını ve bungalov evleri de içinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu, bir kalkınma yolculuğu"

Dünya Rafting Turnuvası'nın açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Yarın da Gençlik ve Spor Bakanı'mızla müsabakaları izleyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından su sporu severleri Yozgat'a, bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Parkurun bölgeye kazandırılmasına büyük katkı veren Türkiye Rafting Federasyonuna teşekkür ediyorum. Temiz enerji elde edilecek biyogaz tesisi, barajın su kalitesini koruyacak atık su arıtma tesisi, su ürünleri ihracatını artıracak yeni alabalık ve somon üretim tesisleri, Çekerek'te yerelden kalkınma adımlarının diğer yansımalarını oluşturuyor. Bir ekosistem oluşturuyoruz burada. Bu, bir kalkınma yolculuğu. Bunlarla birlikte şehir meydanı sokak sağlıklaştırma çalışmaları, spor kompleksi ve donatı alanları ile yapımında sona gelinen Cumhuriyet İlkokulu, altyapı ve üstyapı anlamında bölgenin çehresini değiştirmiştir."

Oktay, Yozgat'taki yatırımların hızlı şekilde hayata geçmesinde payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, DSİ, TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Turizm aksını hareketlendirmiş oluyoruz"

Bölgedeki turizm potansiyelinin büyüdüğüne ve turizm koridorunun da genişlediğine dikkati çeken Oktay, "Her yıl on binlerce turistin adresi olan Çorum-Boğazkale-Hattuşaş'tan başlayarak Yozgat boyunca o aksı düşündüğümüzde, Aydıncık'ta Kümbet Ovası yani turizmini kastediyorum, Kazankaya Kanyonu, Çekerek'te lavanta adası, rafting parkuru, millet bahçesi, Tokat'ta Ballıca Mağarası, Kadışehri meyve bahçeleri, Sorgun ve Saraykent termal su kaynakları, Sarıkaya'da Roma hamamı ile buradan Kapadokya'ya, Kayseri'ye veya Yozgat merkeze kadar uzanan bir turizm aksını hareketlendirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bu turizm alanında bulunan Tavium Antik Kenti'nde yine Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Yozgat Müzesi ile ortaklaşa kazı çalışmalarını da başlattıkların anlattı.

Yerelden kalkınmanın, üretimin yanında turizm ile kültürel ve sportif projelerle de desteklendiğini dile getiren Oktay, Yozgat'ın iki taraftan üretim koridoruyla sarıldığını söyledi.

Boğazlıyan OSB'de 6 farklı sektörde 9 yatırımın temellerinin atılacağını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ilk etapta bin kişilik ek istihdam ve yüksek teknolojili üretimin bölgeye gelmesi demek. Yatırımlar filizlendikçe burada oluşan katma değer, Yenifakılı, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya'ya yayılacak. O bölgenin kalkınmasını sağlayarak istihdam sorununu kökten çözecektir. Birazdan Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlanarak yatırımların temel atma törenine şahitlik edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Bozok OSB'de de yükselen yeni yatırımlara hep birlikte şahitlik edeceğiz. Havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB, çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşecektir."

Oktay, bunların sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri ve ilçeleri de kapsayacak etkiye sahip projeler olduğunun altını çizerek, "Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azmimizin sonucudur. İstenildiğinde 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası." dedi.

Yozgat'ta termal kaynakların jeotermal tarım ile değerlendirilmesi ve bölgede bu kapsamda bir endüstriyel alan oluşturulmasıyla ilgili çok ciddi çalışmaları başlattıklarını anlatan Oktay, eğitim alanında çalışmaların da devam edeceğini vurguladı.

"Cumhuriyet'in 100. yılına atılım ve şahlanış içinde gireceğiz"

Oktay, güçlerini milletten aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe ve 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla adım adım ilerliyor. İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle, dualarıyla Cumhuriyet'in 100. yılına atılım ve şahlanış içinde gireceğiz."

Konuşmanın ardından Oktay, video konferansla Boğazlıyan OSB'nin temel atma törenini takip etti.

Daha sonra Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile protokol üyeleri, Çekerek Bilim Merkezi ile Yozgat'a yapılan yatırımların açılışı için kurdele kesti.

Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda Türk Yıldızları gösteri sundu.

(Bitti)

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Kaynak: AA

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