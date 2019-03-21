Oktay: "Nevruz Asırlardır Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Sembolü Olmuştur" - Eskişehir
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir'de Nevruz Programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir
'de Nevruz Programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:57 Kaynak: AA
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