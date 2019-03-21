Son Dakika Haberleri: Oktay: "Nevruz Asırlardır Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Sembolü Olmuştur" - Eskişehir

Oktay: "Nevruz Asırlardır Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Sembolü Olmuştur" - Eskişehir

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir'de Nevruz Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehir'de Nevruz Programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın! Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi! ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay: "Nevruz Asırlardır Birliğin, Beraberliğin ve Kardeşliğin Sembolü Olmuştur" - Eskişehir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]