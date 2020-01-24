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Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir.
6 saat önce
Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Oktay: "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içinde çalışıyor."
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