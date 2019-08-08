Oktay: Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacak
1 saat önce
ABONELERİMİZİN DİKKATİNEAŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE
AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ..
FTP ADRESİ: 178.211.55.226
KULLANICI ADI: dhaabone
ŞİFRE: dha
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