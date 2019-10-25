Son Dakika Haberleri: Oktay: "PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer almadı"
Son Dakika Güncel Oktay: 'PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer almadı'

Oktay: "PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer almadı"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı. (4)

Oktay: PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer almadı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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