Oktay: "PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer almadı"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı. (4)
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