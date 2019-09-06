Türkiye'den Putin'in önerisine yanıt: Olaya kendi çıkarlarımız boyutundan bakarız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın G7 ile işbirliğine açık olduğunu belirterek, "Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta (G7) bulunması uygun olacaktır" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

PUTİN'İN ÖNERİSİNE YANIT GELDİ

Putin tarafından yapılan bu sürpriz öneriyle ilgili Türkiye kanadından ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Türkiye'nin bu öneriye kendi çıkarları boyutundan baktığını vurgulayan Oktay, "Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar" ifadelerini kullandı.

TEKLİF ERDOĞAN'DAN GELMİŞ

Konuya ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüğünü aktaran Putin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Erdoğan, bana G7 etrafında dönen konularla ilgili Türkiye'nin bu formatta olmasını neden gündeme getirmediğimi sordu. Türkiye S-400 aldıktan sonra hava savunmasını güçlendirdi. Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin de uluslararası ve bölgedeki rolü çerçevesinde böyle bir formatta bulunması uygun olacaktır."