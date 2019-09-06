Oktay: "(Putin'in G7 önerisi) Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz,...

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İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:36 Kaynak: AA
İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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