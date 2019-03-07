Son Dakika Haberleri: Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Herhangi Bir Konuda, Hele Hele İmza Atmışsak, Gereğini Yaparız....

Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Herhangi Bir Konuda, Hele Hele İmza Atmışsak, Gereğini Yaparız....

5 dakika önce

Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok"

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Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Politika
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