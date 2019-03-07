Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Herhangi Bir Konuda, Hele Hele İmza Atmışsak, Gereğini Yaparız....
5 dakika önce
Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok"
Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok"
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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