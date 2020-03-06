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Oktay: "Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Açılışın yapılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede incelemelerde bulunması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin...
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Açılışın yapılması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede incelemelerde bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (5)
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