Oktay: "S-400'ü Almamız, Patriotlarla Alakalı 'Almıyoruz' Anlamında Değil. Bizim İhtiyacımız Var ve...

Oktay: "S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz.

Oktay: "S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz."

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