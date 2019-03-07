Oktay: "S-400'ü Almamız, Patriotlarla Alakalı 'Almıyoruz' Anlamında Değil. Bizim İhtiyacımız Var ve...
5 dakika önce
Oktay: "S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz.
Oktay: "S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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