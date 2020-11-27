Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen...
27.11.2020 11:01
Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır"
Oktay: "(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır"
İhracat, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Oktay: '(Savunma Sanayii) 2019 yılında sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen... - Son Dakika
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