Oktay: "Tarımsal hasıla verilerine göre ülkemiz 2019 yılında birinci sıradadır" - Son Dakika

Oktay: "Tarımsal hasıla verilerine göre ülkemiz 2019 yılında birinci sıradadır"
07.12.2020 13:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Salonda milletvekillerinden görüntüler TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Salonda milletvekillerinden görüntüler TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (10)
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