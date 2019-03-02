Son Dakika Haberleri: Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız 600'ün Üzerine Çıkmıştır"

Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız 600'ün Üzerine Çıkmıştır"

41 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu. -3-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:05 Kaynak: AA

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