Oktay: "Savunma Teknolojileri Alanında Yürütülen Milli Proje Sayımız 600'ün Üzerine Çıkmıştır"
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Zirvesi'nde konuştu. -3-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:05 Kaynak: AA
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